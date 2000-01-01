لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. رفع أذان المغرب داخل كنيسة مانشستر

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 03 نيسان / أبريل 2023 - 04:38
رفع أذان المغرب داخل كنيسة مانشستر
رفع أذان المغرب داخل كنيسة مانشستر

لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. رفع أذان المغرب داخل كنيسة مانشستر

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