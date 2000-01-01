لقاء محتمل بين الأسد والسيسي عقب رمضان

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان نهاية شهر أبريل، وعقب انتهاء شهر رمضان وذلك بالتزامن مفاوضات بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبشكل كامل وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتسعد دول عربية لاستعادة العلاقات مع دمشق في تطورات سريعة قد تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن السيسي والأسد قد يجتمعان في وقت قصير من انتهاء شهر رمضان، إلا أن موعد ومكان عقد اللقاء المحتمل بين الزعيمين لم يحدد بعد.

وسبق في يوم أمس السبت أن زار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من 11 عاما.

واتفق الوزيران على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين في مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة وذلك بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين.



