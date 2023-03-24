ليون يلحق بباريس سان جيرمان خسارة جديدة في الدوري الفرنسي

البوابة - زاد أولمبيك ليون من محن مستضيفه باريس سان جيرمان بعد تفوقه عليه بهدفٍ نظيف ليلة الأحد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب بارك دي برانس في قمة الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع المهاجم برادلي باركولا في الدقيقة 56.

ليون يضيف 3 نقاط إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع أولمبيك ليون رصيده إلى 44 نقطة جعلته يحتل المركز التاسع على سلم الترتيب العام بفارق 22 نقطة كاملة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

يذكر أن هذا هو السقوط الخامس لسان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.