البوابة - برج الحوت ، علامة الماء ، يحكمه كوكب الوفرة ، كوكب المشتري هو علامة فلك عاطفية ، مغذية ، محبوبة وودية. هل يمكن أن يكون لديهم جانب مظلم؟ حسنًا، من لا يفعل؟ دعونا لا ننسى أن علامة الماء أكثر عرضة للاختلالات العاطفية من أي علامة أخرى. دعونا نكتشف الجانب المظلم من برج الحوت.

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج الحوت ؟

خيالهم خصب لا حدود له

الحوت برج حالم. ويمكن أن يضيعوا في عالم أحلامهم لدرجة أنهم يفقدون إحساسهم بالواقع. يبدئون في رسم الصورة التي يريدون رؤيتها وأحيانًا يمكن أن يكونوا موهومين. ينبع هذا أيضًا من حقيقة أنهم يريدون إنشاء عالم سعيد لأنفسهم مليء بالحب والرومانسية.

يهربون من العلاقات

إذا كانت العلاقة التي تربطهم بشخص ما ليست مثالية أو لا تخدم احتياجاتهم العاطفية ، فبدلاً من إصلاحها ، والاعتراف بها ، والعمل على تحقيقها ، فإنهم يجربون الطريق الأسهل. ويبدئون في البحث عن شخص متاح لهم عاطفيًا وقد ينتهي بهم الأمر بعلاقة عاطفية مع الشخص الخطأ الذي يعبث بأشياء أكثر مما يمكنهم فهمه. حاجتهم إلى أن يكونوا في علاقة مثالية قوية لدرجة أنه عندما يفشلون في ذلك ، فإنهم يعيشون البؤس والتشاؤم في أذهانهم، وبأنهم لا يستحقون شخصًا أفضل. وأحيانًا يتنازلون عن أخلاقهم لمجرد التحقق من صحتها. هذه واحدة من أكثر السمات السامة والتخريب الذاتي في هذا البرج الجميل.

عواطفهم علنية

كونها علامة مائية ، فإن العواطف بشكل عام تكون شديدة فيها. عندما يتم دفعهم إلى الغضب ، يمكن أن يكونوا أكثر فتكًا وخطرًا. سوف يهينونك علنًا ، ويتلاعبون بالموقف ليناسب قصتهم أو نسختهم ويقللون منك. بشكل عام ، هذا يجب أن يجلب لهم السلام ، ولكن على العكس من ذلك ، عندما ينتهون من الإهانات ، يختبئون في صدفة الندم ويندمون على الإساءة إلى شخص ما بوحشية. إنهم ليسوا محبين فحسب ، بل إنهم أذكياء أيضًا ولديهم عقل إبداعي قوي.

عند استخدامه بشكل جيد ، يمكن أن تكون واحة من السلام والإبداع. ولكن عندما يسيطر الجانب المظلم ، تصبح هذه علامة عاطفية صريحة، تبدأ في الإفراط في التفكير ، وتتعمق أكثر في بحر التشاؤم والضعف والدراما العاطفية. عندما يتولى الجانب المظلم زمام الأمور ، يصبحون أكبر أعدائهم.

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