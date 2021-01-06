ماكرون يواجه خطر فقدان الأغلبية المطلقة مع انطلاق الانتخابات التشريعية

يتوجه الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بعد أسابيع فقط من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة رئاسة ثانية.

ويبدأ التصويت في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، ويحق لنحو 7ر48 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين على 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وبالنسبة للرئيس ماكرون وأنصاره من الوسط الفرنسي، فيسعون إلى الحصول على أغلبية برلمانية مرة أخرى، وإلا سيضطر ماكرون إلى تشكيل حكومة من سياسيين ينتمون إلى معسكرات أخرى وسيكون رئيس الوزراء المقبل أيضا من هذه المعسكرات.

وفي هذه الحالة، سيكون لرئيس الوزراء موقع أكثر أهمية في الدولة.

ويأمل التحالف اليساري على وجه الخصوص والمكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين، بقيادة السياسي اليساري جان لوك ميلينشون في الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان.

وفي بعض أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بدأت الانتخابات بالفعل أمس السبت بسبب فارق التوقيت.

وتبدأ الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الجاري.