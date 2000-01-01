محمد نجاتي يشكك في طلاق منة عرفة: (تريند و شهرة سلبية!)

علق الفنان محمد نجاتي على طلاق محمود المهدي ومنة عرفة، خاصة وأنه كان طرفا في أزمة الانفصال الأولى بينهما بدعوى إن بعض المشاهد التي تجمعه بالفنانة الشابة في مسلسل (الفيلا 101) كانت السبب في ذلك، قائلا:( أنا مبقتش عارف الحقيقة من محاولة صنع التريند).

محمد نجاتي أبدى دهشته من محاولات المهدي ومنة لتصدر التريند طوال الوقت ولو على حساب حياتهما الخاصة تارة، وتارة أخرى بالهجوم على الفنانين الكبار وانتقادهم واتهامهم في شرفهم وأخلاقهم.

وقال نجاتي :(اللي حصل دا اتعمل فينا قبل كدا من أجل الوصول للتريند وكان الهدف منها التريند دون فعل أي شىء يستدعي انفصالهما وعودتهما سريعا).

وتابع:(ما يفعله الثنائي ما هى إلا محاولات للتواجد والشهرة السلبية المصطنعة واستفزاز بعض النجوم للصعود على أسمائهم لتحقيق شهرة واهية غير حقيقية والجمهور يفهم ذلك).

ووجه نجاتي رسالة لمنة عرفة بعد الانفصال قائلا: (لو حقيقي فأنا أتمنى لها كل حاجة كويسة لأنها بنت كويسة وفنانة محترمة، ولها مستقبل كبير أما لو الانفصال كان غير حقيقي فستكون بمثابة حلقة جديدة من مسلسل البحث عن التريند).

و كان محمود المهدي قد أعلن انفصاله عن زوجته الممثلة منة عرفة، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أشهر، و ذلك عقب

تصريحات نارية متبادلة، بينه و بين ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وذلك بعدما هاجم محمود المهدي الفنانة إلهام شاهين بسبب انتقادها له وطليقته، بسبب رفضهما القبلات والمشاهد الرومانسية.