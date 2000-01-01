مواطن غاضب يصفع وزير الطاقة اللبناني في الشارع (فيديو)

تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض للصفع من قبل مواطن غاضب صادفه أمام احد مطاعم العاصمة بيروت، بحسب ما يوثقه تسجيل فيديو تم تداوله الاربعاء.

وقالت صحيفة النهار ان فياض كان يهم بدخول المطعم الواقع في شارع الحمراء في بيروت عندما صادفه عدد من الاشخاص، والذين تلاسنوا معه قبل ان يتطور الامر الى حصول تدافع بينهم قام احد الاشخاص خلاله بتسديد صفعة للوزير.

وسمع في الفيديو صوت شابّة وشاب يؤنبان الوزير على وجوده في مكان عام "بين الناس في الوقت نفسه الذي يجلس في الحكومة مع مجرمين"، وفق تعبيرهما.

وبحسب الصحيفة، فان الوزير فياض لم يقدم شكوى في الواقعة، علماً أنه يخرج في الأماكن العامة من دون حرس. ورغم مواقف مشابهة تعرّض لها سياسيّون من بعد ١٧ تشرين، استمر فياض بالتواجد في أماكن عامة.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق.

وأصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.

وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية أو قيل لهم إن الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها الأصلية.

وانهارت العملة اللبنانية مما دفع قطاعا كبيرا من السكان إلى صفوف الفقراء.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.