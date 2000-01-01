موسكو تتوقع الهجوم الاوكراني المضاد خلال ساعات

توقع العقيد في الجيش الروسي سيرغي شاشكوف ان تشن اوكرانيا هجومها المضاد على القوات الروسية في الوقت الذي كانت تقارير اعلامية اميركية تتحدث عن تشاؤم في الاوساط الاوكرانية من نتائج سلبية محتملة لهذا الهجوم المضاد

وقال سيرغي شاشكوف في تصريحات لموقع تلفزيون الغد الاماراتي ان على الاجهزة الامنية الروسية العمل لكشف التحشدات ومستودعات الاسلحة ومخازن الجيش لافشال الهجوم وافشال العمليات القتالية التي تنوي اوكرانيا القيام بها

وتحدث سيرغي شاشكوف ان خطوط الجبهة تزيد عن 800 كلم متر ، وان القوات الروسية على وشك المعركة الحاسمة التي ستؤثر جذريا على تفاصيل وسير العملية القتالية الروسية في اوكرانيا

على صعيد متصل اعلنت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر ان الجيش الأوكراني ابدو خشيتهم وتشاؤمهم "من ألا يرقى حجم التوقعات بخصوص نتائج الهجوم الأوكراني المرتقب لإخراج القوات الروسية وقلب موجة الحرب التي بدأتها موسكو في فبراير/ شباط 2022".

ونقلت عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله إنّ "العالم يبالغ كثيراً بانتظاراته بخصوص هجومنا المضاد"، مضيفاً أنّ "جميع الأشخاص ينتظرون شيئاً ضخماً"، مبدياً خشيته من أن يؤدي الإفراط بالتفاؤل إلى "خذلان عاطفي".

وتحشد اوكرانيا قواتها وعتادها من اجل الهجوم المضاد المنتظر وقد اعلن عن عدة اوقات للبدء فيه الا انه لم يتم التنفيذ في ظل الهزائم المتكررة للقوات الاوكرانية الى جانب الشح في السلاح المقدم الى كييف فيما ينتظر العالم والاوربيين والاوكرانيين ذلك الهجوم الساحق والنتائج المبهرة التي وعدت بها القيادة الاطلسية

وتعتقد تقارير اعلامية اميركية ان المخاوف الاوكرانية نابعة من :