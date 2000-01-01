موعد مباراة هولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

تستمر مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، حيث يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب بلجيكا على ملعب "يوهان كرويف"، وقد تكون مباراة حماسية جدًا خاصة وأن بلجيكا تحتاج للفوز على الطواحين بنتيجة 4-0 للتأهل إلى دور المقبل.

موعد مباراة هولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة هولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن يمكن متابعة المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.TV.

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