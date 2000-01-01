نسخة من مؤلفات شكسبير فى المزاد بـ 2.5 مليون دولار تقترب إحدى النسخ الباقية من كتب شكسبير وهي أول مجموعة منشورة من مسرحياته من البيع بالمزاد العلني في دار سوثبى بنيويورك الشهر المقبل.

نسخة من مؤلفات شكسبير فى المزاد بـ 2.5 مليون دولار

36 مسرحية



ونُشرت المجموعة المكونة من 36 مسرحية لويليام شكسبير في عام 1623 بعد سبع سنوات من وفاة المؤلف ، وبدون ذلك ، كانت بعض أعماله الأكثر شهرة قد ضاعت.



من بين 750 نسخة، لا تزال هناك 20 نسخة مملوكة للقطاع الخاص ، وفقًا لدار مزادات سوثبى، وإلى جانب شهرة المسرحيات التي تحتويها المجموعة فإن هذه الطبعة الأولى هي السجل الرسمي الوحيد لـ 18 عملاً لشكسبير.



يقول جابرييل هيتون، اخصائي ومدير أقسام الكتب، بدار مزادات سوثبى وفقا ليورو نيوز:" بلا شك ، إنه أهم منشور في تاريخ الأدب الإنجليزي. بدون هذا الكتاب، لم تكن لتوجد لا مسرحية ماكبث، ولا حكاية الشتاء، فقد تم نشر حوالي نصف مسرحيات شكسبير لأول مرة في هذا المجلد".

نسخة من مؤلفات شكسبير فى المزاد بـ 2.5 مليون دولار

دار سوثبى في لندن



الكتاب، المعروض حاليا في دار سوثبى في لندن حتى 15 يونيو سيطرح في المزاد الشهر المقبل ومن المتوقع أن يجلب ما يصل إلى 2.5 مليون دولار (2.35 مليون يورو).



وقد تم بيع نسخة أخرى مقابل 2.75 مليون دولار (2.6 مليون يورو) من قبل دار المزادات كريستيز في عام 2016.



وفقًا لدار مزادات سوثبى تم شراء الكتاب لأول مرة في أوائل القرن السابع عشر من قبل عائلة جودرون في اسكتلندا ، ثم انتقل إلى ويليام ستيوارت ستيرلنج كروفورد (1819-1883) ، وهو مربي خيول السباق الاجتماعي والناشط السياسي آر دبليو سيتون واتسون ( 1879-1951) الذي شجع سقوط الإمبراطورية النمساوية المجرية ودعم ظهور تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا.

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