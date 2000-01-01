وزير الدفاع العراقي: نسعى لتأسيس مرحلة جديدة

أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لتطوير قدراتها العسكرية، والتأسيس لمرحلة جديدة في هذا المجال.

وقال الوزير العراقي أن هناك مساع لتطوير القدرات التسليحية العراقية بما يضاهي ما هو موجود في العالم.

وأكد عناد أن "الأمن هو العنصر الاساسي لبناء البلد، إذ أن الاستقرار يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار مما ينتج عنه توفير فرص العمل لأبناء الوطن".

وأشار عناد خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع، إلى أن "المعرض يتيح الاطلاع على آخر إنتاجات الدولة المشاركة من صناعاتها الحربية واختيار ما يتناسب مع الخطط الموضوعة والمعدة مسبقا لتطوير المنظومة العسكرية".