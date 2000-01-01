3 إصابات إثر إطلاق نار داخل مركز تسوق في "كارولينا الشمالية"

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، جراء تعرضهم لإطلاق نار، أمس الجمعة، داخل مركز تسوق في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة

وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.

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وأضاف جواد إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص يعالجون من جروحهم.

ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم.

وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار في المراكز التجارية والمدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.