كيان الاحتلال الإسرائيلي يعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان

اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي ، الأحد ، بتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سوريا ولبنان ، وذلك عقب تردد تقارير عديدة عن هجمات صاروخية لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها في الأشهر القلائل الماضية.

وقال مسؤول القوات الجوية في جيش الاحتلال ، عميرام نوركين ، إن "إسرائيل" عززت من مثل تلك الضربات خلال الجائحة.

يتم عرض نوركين في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قادة صناعة الطيران والبثته قناة إسرائيل الثانية عشرة: "عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت (فيروس) كورونا ، مقارنة بما قبل الكورونا".

وكان أن إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت ل لردع القدرات الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد يكون في وقت سابق اليوم الأحد أن "طائرة مجهولة" قصفت منشآت تابعة لميليشيات إيرانية في شرق سوريا ، مما أسفر عن مقتل 12 مقاتلا على الاقل من الموالين.