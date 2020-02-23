آريانا غراندي بزي جنية المخلل برفقة جيم كاري.. شاهد الفيديو

تستعد المغنية الأمريكية "آريانا غراندي" للظهور لأول مرة في سلسلة برامج النجم الأمريكي "جيم كاري"، Kidding، التي تعرض على شبكة شبكة Showtime.

في يوم الجمعة الموافق 21 فبراير، قبل يوم من عرض حلقتها، شاركت نجمة البوب البالغة من العمر 26 عامًا صورة باللونين الأبيض والأسود تجمعها بـ"جيم كاري" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" استعدادًا لحلقتها في سلسلة الدراما الكوميدية مُرتدية زي مجنح مجسدةً شخصية "بيكولا غراندي"، جنية الأمل المخلل، وكتبت: "برنامج Kidding يوم الأحد".



وعلَّقت النجمة العالمية "ماريا كاري" على صورتها بفكاهة: "مع ابن عمي جيم كاري، الذي يصر على تهجئة أسمنا الأخير بطريقة خاطئة".

وبالعودة إلى شهر يوليو، شاركت غراندي صورة أخرى لها مع "كاري" عبر حسابها الخاص، وأعربت عن فخرها وسعادتها للمشاركة في البرنامج واصفةً التجربة بحلم قد تحقق، وكتبت: "كنت أحدق بالشاشة ولا وجود لكلمات باستطاعته التعبير بصدق في هذه اللحظة..أنا ممتنة لأكبر تجربة خضتها في حياتي، لا شيء أكثر جنونًا من العمل وقضاء الوقت مع شخص مثلك (جيم كاري)، شخص عشقته قبل أن أبدأ الكلام."



بدأت غراندي مسيرتها الفنية عام 2010 على سلسلة Nickelodeon Victorious وظهرت في عدد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة في السنوات اللاحقة من بينها "Sam & Cat"، "Scream Queens"، و"Hairspray Live!".