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آريانا غراندي تتألق بإطلالتين ضخمتين.. وبيلي إيليش تُشيد بها!

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:30
آريانا غراندي
آريانا غراندي

تعتبر السجادة الحمراء مكان للإستمتاع بإطلالات المشاهير والموضة وهذا ما حدث فعلًا بحفل توزيع جوائز غرامي يوم أمس الأحد.

وقادت النجمة "آريانا غراندي" أجمل إطلالات الحفل يوم أمس وهي ترتدي كروب توب من الساتان وباللون الرمادي كما نسّقت معه تنورة من القماش الناعم والتي جاءت بقصة ضخمة تزيّنت بطبقات من الأعلى.

ولإتمام أناقة إطلالتها نسّقت معهم قفازات مطابق لونها للتنورة كما سرّحت شعرها الأشقر بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة وتزيّنت بأقراط طويلة.

وفي إطلالة أخرى اختارت آريانا فستان ضخم رمادي بقصة الأوف شولدر من مجموعة Giambattista Valli حيث جاء عبارة عن ثلاث طبقات من الكرانيش المتجمّعة، إلا انها أبقت اكسسواراتها وتسريحتها كما هي.

وخلال الحفل أشادت النجمة بيلي إيليش بآريانا فقالت: "أعتقد أن ألبوم Thank U, Next يستحق أن يكون ألبوم العام أكثر من أي شيء في العالم، أحبك كثيراً".

ورصدت كاميرات الباباراتزي رد فعل غراندي حول تعليق بيلي حيث لوّحت لها بيدها كما أرسلت لها قبلة.

وبالرغم من أن آريانا لم تفز بأي من جوائز ترشيحات ألبوماتها إلا أنها غرّدت بعد فترة قصيرة من انتهاء الحفل: "لقد قضيتُ وقتاً رائعاً في هذه الليلة شكراً على كل شيء".

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