آريانا غراندي تتقاضى مبلغ خيالي في مهرجان كوتشيلا.. إليك السبب!

شاركت النجمة الأمريكية "آريانا غراندي" في مهرجان كوتشيلا الموسيقي السنوي المُقام في شمال كاليفورنيا، ولا بد أن تتقاضى مبلغًا خياليًا لامتلاكها شهرة كبيرة.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أُفيد أن "آريانا غراندي" تقاضت ما بقارب الـ8 ملايين دولار أمريكي من أجل تقديم عرضين غنائيين في المهرجان، أحدهما أُقيم في الـ14 من أبريل، وآخر من المقرر إقامته في الـ21 من شهر أبريل.

ويُقال أن المبلغ الذي حصلت عليه ليس بسبب شهرتها وشعبيتها الكبيرة، لكن كتعبير شكر على اشتراكها في اللحظة الأخيرة، فقد وقعت العقد في اللحظات الأخيرة بعدما قرر مغني الراب "كانييه ويست" التنحي جانبًا وامتنع عن المشاركة، رغم تأكيد قدومه.

ويجدر الذكر أن المبلغ الفعلي الذي يتقاضاه المُقدمين والمؤدين يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار، أي أن "غراندي" تقاضت الضعف.

وبطبيعة الحال، لا بد أن يرقى الأداء لمستوى ضخم، لذلك تشاركت "آريانا" خشبة المسرح مع فرقة NSYNC، بالإضافة إلى تقديمها عرض برفقة مغنية الراب الشهيرة "نيكي ميناج".

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