آريانا غراندي تضيف وشومًا جديدة لموجوعتها الضخمة.. شاهد ماذا اختارت! (صور)

أضافت النجمة الأمريكية "آريانا غراندي" وشمًا جديدًا إلى مجموعتها التي تضم رموزًا وعبارات مُختلفة ذات معنى وقيمة معنوية لديها.

شاركت "آريانا غراندي" (26 عامًا) متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة وشومها الجديدة التي غطَّت ظهر يدها ومعصمها، حيث حصلت على رسومات على شكل أوراق أشجار مع كوكب زحل، بالإضافة إلى وشومها القديمة.

ويعتقد أن "غراندي" وشمت اسم كلبها المحبوب "تولوز" بأحرف مشدودة بالقرب من مفصلها، بذلك وصل عدد وشومها إلى 45 وشمًا على الأقل، 33 منهم حظيت عليه العام الماضي وحده.

يذكر أن أول وشم حصلت عليه النجمة الحسناء عام 2012، يتألف من قلب صغير وُشِّمَ على إصبع قدمها؛ احتفالًا بإطلاق ألبومها Yours Truly، ومنذ ذلك الحين بدأ هوسها، إذ تلجأ للوشوم لتقديس أهم الأشخاص في حياتها، بالإضافة إلى اهتماماتها العاطفية.

وهنا نستعرض بعض من وشومها:

1. عبارة " mille tendresse" على الجهة الخلفية لرقبتها والتي تعني بالفرنسية مليون حنان" المأخوذة من كتاب Truman Capote's Breakfast At Tiffany's".







2. كلمة " bellissima" التي تعني "جميل"، حيث كان يطلقها جدها الراحل عليها حين مناداتها.

3. رسمة هلال صغير أسفل أذنها احتفالًا بألبومها الثالث الذي يحمل اسم "Moonlight".

4. حصلت على وشم كلمة " honeymoon" التي تعني "شهر عسل" قبل جولتها الغنائية التي تحمل اسم "The Honeymoon Tour".

5. كلمة "Baby doll" اللقب الذي أطلقته جدة "غراندي" عليها.

6. رموز بالعبرية وتعني محمي ومحروس من عين الشيطان والحسد.

7. حصلت على وشم كلمة "Hi" على أصبع قدمها أثناء علاقتها بحبيبها السابق "ريكي ألفاريز".

8. وشم قلب صغير على إصبع يدها.

9. وشم حرف A على إبهامها تكريمًا لصديقتها المقربة "أليكسا لوريا".

10. رمز كوكب الزهرة الذي يرمز للإناث.

11. رسمة نحلة أسفل أذنها تكريمًا لضحايا حادثة مانشستر.