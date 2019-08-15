آشلي غراهام تعلن حملها بفيديو لطيف ع زوجها.. "مفاجأة"!

تهنئة عارضة الأزياء الأمريكية "آشلي غراهام" أمر مفروغ منه، فكل مرة تبهرنا بنجاح جديد في مهنتها تحصد فيه اهتمام الجميع، لكن هذه المرة الموضوع مختلف تمامًا.
أعلنت "آشلي غراهام" وزوجها "جاستن ايرفين" خبر حملهما بمولودهما الأول تزامنًا مع ذكرى زواجهما التاسع من خلال نشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستغرام"، حيث في البداية يظهر الثنائي بصورة مُقربة على وجهيهما، ثم تبتعد الكاميرا لنرى تكوُّر بطن "آشلي" ونسمعهما يقولان "مفاجأة".
Nine years ago today, I married the love of my life. It has been the best journey with my favorite person in the world! Today, we are feeling so blessed, grateful and excited to celebrate with our GROWING FAMILY! Happy anniversary, @mrjustinervin ❤️ Life is about to get even better. 😘
وأرفقت "آشلي" الفيديو بتعليق، جاء فيه: "قبل تسع سنوات من اليوم، تزوجت حب حياتي، كانت أروع رحلة مع أفضل شخص في العالم، نشعر بالامتنان والحماس لنحتفل بذكرى اتساع عائلتنا.. ايرفين الحياة ستصبح أفضل."
من جهة أخرى، نشر " ايرفين" سلسلة صور قديمة تجمعه بآشلي وصورة سونار لجنينهما، وكتب: "إلى حبي إلى الأبد وإلهامي اليومي. ذكرى سعيدة آشلي"، وتابع "بدت هذه السنوات التسعة كعمر، لأن حياتي بدأت بمجرد اقتحامك لها..والآن بعد أن صنعنا حياة معًا، فلنصنع حياة أخرى معًا. أحبك وأحبنا جميعًا."
يعتبر هذا المولود الأول لـ"آشلي" ولزوجها أيضًا.
To my forever love and my daily inspiration. Happy anniversary @ashleygraham These 9 years have played out like a lifetime. I guess it’s because my life really started once you came into it. Now that we’ve made a life together, let’s make a life together. I love you and I love us. All of us...
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