آشلي غراهام تعلن حملها بفيديو لطيف ع زوجها.. "مفاجأة"!

تهنئة عارضة الأزياء الأمريكية "آشلي غراهام" أمر مفروغ منه، فكل مرة تبهرنا بنجاح جديد في مهنتها تحصد فيه اهتمام الجميع، لكن هذه المرة الموضوع مختلف تمامًا.

أعلنت "آشلي غراهام" وزوجها "جاستن ايرفين" خبر حملهما بمولودهما الأول تزامنًا مع ذكرى زواجهما التاسع من خلال نشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستغرام"، حيث في البداية يظهر الثنائي بصورة مُقربة على وجهيهما، ثم تبتعد الكاميرا لنرى تكوُّر بطن "آشلي" ونسمعهما يقولان "مفاجأة".

وأرفقت "آشلي" الفيديو بتعليق، جاء فيه: "قبل تسع سنوات من اليوم، تزوجت حب حياتي، كانت أروع رحلة مع أفضل شخص في العالم، نشعر بالامتنان والحماس لنحتفل بذكرى اتساع عائلتنا.. ايرفين الحياة ستصبح أفضل."

من جهة أخرى، نشر " ايرفين" سلسلة صور قديمة تجمعه بآشلي وصورة سونار لجنينهما، وكتب: "إلى حبي إلى الأبد وإلهامي اليومي. ذكرى سعيدة آشلي"، وتابع "بدت هذه السنوات التسعة كعمر، لأن حياتي بدأت بمجرد اقتحامك لها..والآن بعد أن صنعنا حياة معًا، فلنصنع حياة أخرى معًا. أحبك وأحبنا جميعًا."

يعتبر هذا المولود الأول لـ"آشلي" ولزوجها أيضًا.