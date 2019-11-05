آشلي غراهام فخورة ببطنها الكبير وتبرزه خلال حفل جوائز Vogue Fashion Fund 2019

أقيم حدث توزيع جوائز الأزياء الخاصة بـ Vogue Fashion Fund في مدينة نيويورك أمس الأحد.

وتواجدت عارضة الأزياء آشلي غراهام ضمن الحدث برفقة جنينها إذ أنها حامل بالأشهر الأخيرة، وتم تصوير آشلي على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان ضيّق أبرز بطنها الكبير.

وظهرت آشلي وهي ترتدي فستان أورجواني من الساتان الضيّق الذي بلغ طوله حد الركبة، وتزيّن بكسرات في جميع أنحاء الفستان من مجموعة Christopher John Rogers كما نسّقت معه حذاء مفتوح بكعب عال وحقيبة يد سوداء، بالإضافة إلى أنها سرّحت شعرها المموج جانباً.

وحرصت آشلي على إظهار بطنها الكبير والمستدير أثناء التقاط الصور لها بينما كانت تبتسم للكاميرا.

وخلال وقت سابق من هذا العام صرّحت آشلي وزوجها حول علاقتهما الحميمة فقالت: "نمارس الجنس طوال الوقت حتى لو كنت لا تحب ذلك فقط قم بممارسة الجنس".

ويشار إلى أن آشلي كشفت أنها تعرّفت على زوجها عندما تطوّعت في إحدى الكنائس في مدينة نيويورك لحضور حدث يسمى Porn Sunday.

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