آمبر روز تنشر لحظات ما قبل ولادتها.. وابنها الأكبر يساندها بهذه الطريقة!

أنجبت النجمة المثيرة للجدل "آمبر روز" طفلها قبل عشرة أيام، واليوم توجهّت آمبرإلى إنستغرام لمشاركة بعض الصور العائلية الحميمة للحظات الولادة.

وعرضت آمبر سلسلة من الصور التي تظهر فيها على سرير الولادة وحولها والدتها وصديقها ألكسندر بالإضافة لابنها سيباستيان وحتى مساعدها الشخصي، وعلّقت على الصورة: "هذه عائلتي بينما كنت أعاني من انقباضات الولادة".

وفي صور أخرى نشرتها كانت آمبر في الخارج قبل أن يتوجهّوا للمستشفى حيث كانت ترتدي توب أحمر وبنطال رمادي رياضي حيث كشفت عن بطنها الضخم.

واستمتعت آمبر بلحظات مسلية خففت من توترها قبل الولادة حيث وضع ابنها وسادة في بطنه وادّعى أنه يريد الولادة بينما كانت والدتها جالسة بجانب السرير تبتسم.

وفي نهاية الأمر شارك أليكسندر صورةً لنفسه وهو يحتضن ابنه الرضيع ويكشف عن اسمه الغريب "سلاش إليكتريك" وعلّق بجانب الصورة: "سلاش إليكتريك ألكساندر إدواردز العالم لك الآن"، وتابع: "شكراً لك آمبر على حبك الكبير لي بحيث أنجبتي اثنان مني للعالم".

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