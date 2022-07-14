آمبر هيرد تتعرّض لهزيمة قانونية جديدة من جوني ديب.. هل تستسلم؟

تواجه النجمة الهوليوودية الشهيرة "آمبر هيرد" هزيمة قانونية جديدة من محاكمة التشهير الخاصة بها وبزوجها السابق النجم العالمي "جوني ديب".

وتلّقت الفنانة العالمية خبر مؤسف وهو رفض المحكمة العليا في فيرجينيا طلبها بإعادة المحكمة بينها وبين جوني ديب وإلغاء حكم دفع التعويضات والتي تقدّر بـ 15 مليون دولار.

المحكمة ترفض طلب آمبر هيرد باستئناف القضية

كشفت تقارير إخبارية عبر وسائل الإعلام بأن القاضي في محكمة في فيرجينيا رفض محاولات النجمة العالمية لإلغاء الحكم الصادر بحقها وهي دفع تعويضات تقدّر بـ 15 مليون دولار، وذلك بعد فوز جوني ديب عليها في قضية التشهير الشهر الماضي.

وأشارت التقارير والوثائق بأن المحكمة العليا رفضت كل ادّعاءات آمبر هيرد وأكّدت بأن هيئة المحلّفين ليست متحيّزة لأي جهة، وبذلك تلقّت آمبر هيرد الهزيمة القضائية الثانية من جوني ديب.

وأصدرت المحكمة البيان الذي رفضت فيه الدعوى وقالت فيه: "إن الدليل الوحيد هو أن هيئة المحلفين اتبّعت تعليمات وأوامر المحكمة وحلف اليمين ولذلك فإن المحكمة ملزمة بقرار هيئة المحلفين".

آمبر هيرد تطالب باستئناف القضية

كانت النجمة الهوليوودية الشهيرة قد قدّمت طلب للمحكمة العليا باستئناف القضية وإعادة المحاكمة وإلغاء الحكم الصادر بحقها وذلك بعد أن اكتشف محاموها بوجود خطأ في هوية أحد أعضاء هيئة المحلّفين.

ورفضت المحكمة هذا الطلب مع البقاء على الحكم القانوني وهو دفع الغرامة المالية والتي تقدّر ب 15 مليون دولار، وتم تخفيض المبلغ ليصبح 10 مليون دولار.