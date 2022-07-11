جوني ديب يدعو آمبر هيرد بـ"الكلب" في ألبومه الجديد

لم يعد شيء يقف أمام النجم الأمريكي جوني ديب ، فبعد فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، ها هو يعود لمهاجمتها في ألبومه الجديد بالتعاون مع عازف الجيتار البريطاني جيف بيك.

جوني ديب يتعاون مع جيف بيك في ألبوم جديد

شاركت مراجعة من صحيفة "ذا صاندي تايمز، التي حصلت على فرصة الاستماع إلى الألبوم قبل طرحه، نظرة ثاقبة على بعض كلمات كتبها ديب في بعض أانيه يُرى أنها تستهدف هيرد، فقد تعاون النجم مع جيف بيك لتسجيل 13 مقطوعة ضمن ألبومهما الذي يحمل عنوان "18"، والمقرر إصداره يوم الجمعة القادم.

ذكرت صحيفة التايمز أن ديب كتب أغنيتين أصليتين للألبوم كما أنه يترأس أغنيتي غلاف مميزتين هما أغنية "Caroline, No" للمغني برايان ويلسون من فرقة "بيتش بويز"، وأغنية "Venus and Furs" لفرقة "فيلفيت أندرغراوند".

في أغاني ديب الأصلية، اكتشف المستمعون المعنى الكامن وراء كلمات الأغاني، ففي أحد المسارات بعنوان "Sad Motherf - في" Parade "، قال ديب بوضوح:"أنت تجلس هناك مثل كلب يعاني من حكة لمدة سبع سنوات.. لو كان لدي عشرة سنتات لما وصلت يداك."

من جهة أخرى، يظهر ديب حاليًا كضيف في جولة بيك الأوروبية التي ستنتهي في 25 يوليو، وقال في بيان لها: "إنه لشرف غير عادي أن أعزف وأكتب الموسيقى مع جيف..أحد العظماء الحقيقيين وأنا الآن محظوظ بما فيه الكفاية لأناديه أخي."

جوني ديب وقضية التشهير ضد آمبر هيرد

بالطبع، تورط نجم فيلم Pirates of the Caribbean وزوجته السابقة ونجمة فيلم Aquaman في دعوى تشهير حظيت بدعاية كبيرة، حيث رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير بعد مقال كتبته لصحيفة واشنطن بوست في عام 2018 زعمت أنها تعرضت للعنف المنزلي من شريكها الذي لم تذكر اسمه صراحةً.

امتدت المحاكمة ستة أسابيع حيث قررت هيئة المحلفين بالإجماع أن ديب تعرض للتشهير من قبل الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا وأنها "تصرفت بخبث حقيقي".

حصل ديب على أكثر من 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بينما فازت هيرد بمليوني دولار في دعواها المضادة ضد ديب.