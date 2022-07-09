مفاجئة صادمة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد ستقلب الموازيين .. هل تعاد المحاكمة؟

شهدت قضية التشهير الشهيرة بين النجمين "جوني ديب" و زوجته السابقة الفنانة العالمية "آمبر هيرد" تطوّرات ملفتة وصادمة وذلك بعد ان تبيّن أن هناك خطأ قانوني كبير خلال المحاكمة قد يقلب موازيين القضية ويعيد المحاكمة من جديد

تفاصيل التطوّرات الجديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

كشفت الكثير من المصادر مؤخرًا عن وجود خطأ كبير في محاكمة التشهير الخاصة بالنجم العالمي جوني ديب وآمبر هيرد حيث تبيّن أن هناك انتحال في شخصية أحد أعضاء هيئة المحلفين وأن اسمه لم يكن في القائمة الخاصة باللجنة

فيما رجح عدد كبير من الجمهور أن هذا الأمر هو مجرد حيلة جديدة من الفنانة آمبر هيرد للتخلص من الحكم واعادة المحاكمة من جديد بعد خسارتها القضية سابقًا والحكم عليها بدفع تعويض مادي

وقدّم الفريق القانوني للفنانة آمبر هيرد يوم الجمعة الماضية للمحكمة مستندات قانونية يؤكّد فيها بأن سبب انتصار جوني ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة هو وجود شخص من بين اعضاء هيئة المحلفين ليس من القائمة وهو من ساعد على قلب موازيين القضية

وحدثت المشكلة القانونية عندما تم استدعاء شخص غريب يبلغ من العمر 77 عاماً إلى هيئة المحلّفين بينما حضر الى المحكمة شخص آخر يبلغ من العمر 52 عاماً ولديه نفس العنوان والاسم واتخذّ مكانه في هيئة المحلّفين.

تفاصيل محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد

شغلت هذه المحاكمة التي تمت بشكل علني امام الجمهور واستمرت لما يقارب الشهر الرأي العام حول العالم وتحولت الى ظاهرة تابعها الجمهور بشكل دائم

تمكن النجم العالمي في هذه المحاكمة من اعادة كسب ثقة الجمهور وشركات الانتاج بعد تقديمه العديد من الأدلة التي تؤكد عنف امبر هيرد وليس العكس هذا بالاضافة لشهادة العديد من النساء اللواتي كن في حياة ديب لصالحه والتأكيد على انه شخص لطيف ومن المستحيل ان يكون معنف

كما شهد العديد ضد آمبر هيرد وجاءت العديد من الشهادات ليست لصالحها، هذا بالاضافة لكشف بعض الحقائق الصادمة عنها من بينها قيامها بخيانة ديب خلال فترة زواجهما وفي منزل الزوجية