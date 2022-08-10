آمبر هيرد تخسر الملايين وجوني ديب يربحها.. توقيع صفقة العمر مع ديور

فتحت الحياة أبوابها للنجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" بعد قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والتي كسب من خلالها تعويضات بملايين الدولارات.

جوني ديب يوقّع صفقة العمر مع ديور

لم يتوقف الأمر عند التعويضات، فقد استعاد الفنان العالمي بريقه وشعبيته، وبهذا الخصوص شارك الحساب الرسمي لشركة Dior Beauty عبر صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للنجم الشهير وهو يقف خلف الكواليس خلال أحد حفلاته الموسيقية التي أقامها في باريس.

وشاركت الشركة الرسمية تعليق مميز مع الصورة التي قالت فيها: "إنه رجل لا يعرف الخوف ولكنه إنسان تماماً مثل سوفاج".

ووفقاً للتقرير الصادر عن شركة "ديور" فإن النجم العالمي قد وقّع صفقة العمر لعدة سنوات ومكوّنة من 7 أرقام أي بملايين الدولارات وذلك مقابل عمله كوجه اعلاني لعطر سوفاج من شركة ديور للرجال.

ومنذ توقيع النجم العالمي لأول مرة مع شركة ديور خلال عام 2017 أصبحت سوفاج العطر الاكثر مبيع في العالم بسبب شهرة جوني ديب الواسعة.

قضية التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد

استطاعت قضية التشهير التي رفعها النجم العالمي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد أن تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي.

وربح جوني ديب القضية بعد أن أثبت بأن ادّعاءات آمبر هيرد حول اعتداء جوني عليها جسدياً ونفسيًا خلال فترة زواجهما ادّعاءات باطلة ومزيفة وحكم له القضاء بـ تعويضات مالية تقدّر بملايين الدولارات.