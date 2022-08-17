آمبر هيرد تستعدّ لمعركتها الجديدة مع جوني ديب.. ماذا فعلت؟

ستبدأ النجمة العالمية "آمبر هيرد" جولتها القضائية الجديدة ضد زوجها السابق "جوني ديب"، وذلك بعد ان حكمت المحكمة لصالحه، وتم تغريم هيرد بمبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 مليون دينار أمريكي كتعويضات.

استعدادات آمبر هيرد القضائية

أعلنت النجمة العالمية بأنها تستعد في الوقت الحالي لجولة قضائية جديدة ضد زوحها السابق جوني ديب حيث قامت بالعديد من التغييرات حول وضعها القضائي، والتي ستساعدها على قلب موازيين القضية

ومن ضمن هذه التغييرات التي قامت بها النجمة العالمية هي تغيير فريق دفاعها بالكامل وتعيين أسماء جديدة للدفاع عنها، واستعانت آمبر هيرد بأسماء كبيرة في القضاء وهو المحامي ديفيد إل أكسلورد من شركة بالارد سباهر.

كما أنهت النجمة الشهيرة علاقتها القانونية بالمحامية إيلين تشارلسون، وقال المتحدث باسم آمبر هيرد: "نحن ننظر لقرار المحلفين كبداية للأمر وليست النهاية، فهناك محكمة تستدعي تمثيل مختلف خاصة وأن كثير من الأدلة قد ظهرت في الوقت الحالي".

وكانت النجمة العالمية قد قدّمت استئناف جيدد ضد قرار المحكمة حيث أكّد الفريق القانوني الخاص بآمبر هيرد بأن المحكمة ارتكبت خطأ منع اصدار حكم عادل في القضية.

وثائق سريّة في قضية آمبر هيرد وجوني ديب

وكانت قد ظهرت خلال وقت سابق مستندات ووثائق سريّة في المحاكمة كشفت عن وجود تلاعب بالملفات الصوتية والصور المهمة التي لعبت دور كبير في الاجراءات القانونية.

كما حاول فريق جوني ديب اتهام النجمة العالمية بأنها كانت السبب في وفاة صديقتها بحادث سير بالاعتماد على أشياء سابقة كتعاطي المخدرات.

وكانت المحكمة قد رفضت هذه التفاصيل التي جاء بها الفريق القانوني لجوني ديب.