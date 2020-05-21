آمبر هيرد تستعرض مهارتها بالطبخ.. وعلاقة حب مع مقلاتها

اكتشفت الممثلة الأمريكية "آمبر هيرد" علاقة جديدة مريحة في حياتها، ومنحت معجبيها بعض البصيرة حول كيفية العثور على السلام وسط الاضطراب الذي كانت تواجهه خلال الوباء العالمي.

شاركت نجمة فيلم Aquaman متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها أثناء إعدادها الطعام في مطبخها حيث يحوي الطبق على روبيان والقليل من الكزبرة وعلى ما يبدو معكرونة، وعلَّقت: "علاقة الحب مع مقلاة الحديد مستمرة ".



وبدا أن "هيرد" تجد المواساة في مطبخها فنراها تبتسم أثناء تحضيرها الطعام مُرتديةً مئزرًا باللون اللون الكاكي، وبتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة.

ويبدو أن "هيرد" كانت تعلم مسبقًا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيشنون عليها الحرب دفاعًا عن زوجها السابق النجم الأمريكي "جوني ديب"، حيث ألغت خانة التعليقات على منشورها درءًا لأي تعليق يبعث على الكراهية.

واستعرض "هيرد" مهاراتها بالطبخ أثناء الحجر الحي، فحاولت مؤخرًا صنع رغيف من الخبر من الصفر، وبدا واضحًاكيمية الحماس البادية على وجهها، وكتبت "أتوسع في مهارات المطبخ. أول رغيف من خبز مصنوع منزلي، وذلك لمواصلة التوسع في محيط خصري أيضًا."



عانت "هيرد" من وقت عصيب أثناء الحجر الصحي، حيث أنها لم تتعامل فقط مع الدراما المستمرة مع "جوني ديب" ، لكن أيضًا التعامل مع وفاة والدتها "بيج هيرد".