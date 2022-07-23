العين بالعين والسن بالسن.. جوني ديب يستأنف محاكمته ضد آمبر هيرد

ما زالت المعركة القانونية بين النجمين "جوني ديب" وزوجته السابقة "آمبر هيرد" مستمرة منذ انطلاقها خلال الأشهر الماضية بعد أن قام النجم العالمي برفع قضية التشهير ضد آمبر هيرد.

وبالرغم من إصدار الحكم القضائي لصالح النجم العاملي وفوزه إلا أن القضية لم تغلق أبداً، حيث استأنفت آمبر هيرد القضية لإبطال الحكم ضدها وضد التعويضات المراد دفعها منها بقيمة 15 مليون، ولكن طلبها تم رفضه.

جوني ديب على خطى آمبر هيرد ويستأنف القضية

عاد النجم العالمي ليردّ على زوجته السابقة آمبر هيرد بالمثل بعد أن اتخذت خطوات الاستئناف ضده، حيث قرر الاستئناف في قضيته التشهير.

وبالرغم من رفض طلب الاستئناف التي تقدّمت به آمبر هيرد إلى المحكمة قام جوني ديب بالرد على آمبر هيرد والتقدّم بطلب استئناف على مبلغ 2 مليون دولار كانت النجمة آمبر هيرد قد حصلت عليها كتعويضات.

وكان الفريق القانوني الخاص بالنجم العالمي قد رد على استئنافها للحكم بقوله :"لقد استمعت هيئة المحلفين للأدلة المقدمة في المحكمة وتوصلت إلى حكم واضح بان آمبر هيرد شهّرت جوني ديب في حالات متعددة".

قضية جوني ديب وأمبر هيرد

رفع النجم العالمي قضية تشهير ضد زوجته السابقة النجمة العالمية "آمبر هيرد" وذلك بعد أن اتهمته بأنه كان يعنّفها جسدياً ونفسيا خلال مقابلة لها

وكشفت أن هذا التعنيف أثر عليها بشكل كبير وتسبب لها بالكثير من المشاكل، كما نشرت مقال في إحدى الصحف العالمية تتحدث عن معاناتها مع زوجها السابق دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح مما تسبب له بخسارة كبيرة

وخلال جلسات المحكمة وتقديم الأدلة والبراهين ثبت بان ادّعاءات آمبر هيرد كاذبة ولا أساس لها من الصحة لذلك قام جوني ديب باتهمها بالتشهير ودفع تعويضات مادية وحكمت المحكمة لصالحه بأن تدفع له هيرد مبلغ 15 دولار أمريكي في المقابل يدفع لها مبلغ 2 مليون دولار