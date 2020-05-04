آمبر هيرد تفجع بوفاة والدتها..وتنشر رسالة مؤثرة وصورًا تجمعهما

يبدو أن المشاكل والمآسي تتعاقب على النجمة الأمريكية "آمبر هيرد"، التي أفجعت بخبر وفاة والدتها "بيج هيرد" المفاجئ.

أعلنت نجمة فيلم Aquaman الأخبار المفجعة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وشاركت سلسلة صور تجمعها بوالدتها،وكتبت: "إنني حزينة ومدمّرة بشكل لا يمكنكم تصوره لخسارة والدتي بايج هيرد، لقد تركتنا باكرًا، متشبثة بذكرى روحها الجميلة اللطيفة... ستفتقدها من أعماق قلوبنا إلى الأبد".

وتابعت مستذكرةً محاسنها: "قلبها المعطاء الذي لا يهاب شيئًا جعلها أجمل امرأة عرفتها على الإطلاق. من الصعب أن أتخيل والأصعب أن أتكلم؛ لكني أشعر أنني محظوظة حقًا لـأني ابنتها".

وشكرت "آمبر هيرد" أصدقائها وعائلتها لدعمها، وشقيقتها ويتني، خلال هذه الفترة العاطفية، وكتبت: "لقد كان هذا وقتًا مؤلمًا بشكل لا يمكن تصديقه، لكن وسط هذا أتذكر ما ينجو منا جميعا هو الحب. اللطف والدعم والسخاء الذي تلقيته أنا وأختي ويت من الأصدقاء والعائلة كان منقذًا تمامًا لروحينا".

ويجدر الإشارة إلى أن "هيرد" في منتصف حرب قائمة بينها وبين زوجها السابق "جوني ديب"، وقد ضُمِّنَ اسم والدتها في الوثائق القانونية.

وقد حصل موقع The Blast على رسائل نصية، أدرجت في الدعوى القانونية، حيث كان "جوني ديب" و"بيج آمبر" يتواصلان عبر الرسائل النصية عقب انفصاله عن "آمبر"، وفي إحدى الرسائل حاولت والدة النجمة أن تشرح لـ"ديب" أن السبب الوحيد الذي تقدمت به ابنتها لأمر تقييدي ضد الممثل كي لا يتم طردها من شقة الزوجين.

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