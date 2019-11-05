آنا فارس ترتدي خاتم ألماس ضخم.. هل ستعلن عن مفاجأة قريبة؟

تواعد النجمة "آنا فارس" المصور السينمائي مايكل باريت منذ أكثر من عامين أي بعد انفصالها عن زوجها النجم كريس برات عام 2017.

لكنّ آنا أثارت شائعات الارتباط الرسمي بعد أن شوهدت في شوارع لوس أنجلوس وهي ترتدي خاتم ضخم من الألماس في يدها اليسرى.

ورصدت كاميرات الباباراتزي آنا لوحدها وهي ترتدي بنطال جينز مع بلوزة رمادية بينما وضعت جاكيت رياضي حول خصرها، كما نسّقت معه حذاء طويل من الفرو وقبعة ونظارات شمسية وكانت تتحدث مع امرأة أثناء خروجها من موقف السيارات.

وقبل عامين انفصلت آنا عن زوجها كريس برات بعد ثماني سنوات من زواجهما بوجود ابنه جاك 7 أعوام، وتزوج كريس بعدها من كاثرين شوارزينجر بعد عام من انفصاله بينما دخلت آنا في علاقة مع مايكل باريت.

وأبدت النجمة تحفظات حول قيامها بخطوة الزواج للمرة الثالثة حيث أنها تزوجت من النجم بن إندرا عام 2004 إلى 2008 قبل كريس، فصرّحت خلال مقابلة لها: "أنا أؤمن بالحب وبالزواج والالتزام بعلاقة لكنني أعاني من هذا الشيء بعد أن مررت بالانفصال عدة مرات".

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