آن هاثاوي عارية الصدر على غلاف مجلة Shape.. "العثور على نفسك يستغرق وقتًا طويلاً "

أطلَّت النجمة الأمريكية "آن هاثاوي" على غلاف مجلة Shape لعددها الجديد، وكعادتها خطفت الأنظار بجمال ملامحها الساحر، وقوامها المثالية.

استعرضت "آن هاثاوي"، البالغة من العمر 36 عامًا، منحنيات جسدها المُثير مُرتدية بدلة رسمية من قماش الساتان باللون الرمادي الفاتح من العلامة التجارية Cinq a Sept بقيمة 1.5 ألف دولار، تالَّف من بليز مفتوح من الأمام وبنطال عريض ذي خصر مطاطي.

واختارت "هاثاوي" عدم ارتداء حمالة صدر أو شيء يستر صدرها العالي، بل تزيَّنت بقلادة ذهبية رفيعة، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر جانبية مُعتمدة اللون البني الفاتح صبغة لشعرها، في حين طبَّقت أحمر شفاه أرجواني ورسمت حاجبيها بشكل كثيف.

وفي مقابلتها، اعترفت النجمة الحسناء أنها اعتادت الشعور بالحاجة إلى البقاء مشغولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكن هذا المنظور تغيَّر عندما أصبحت هي وزوجها آدم شولمان والدين لطفلهما "جوناثان" ذي الثلاثة أعوام.

وصرَّحت قائلة: ""قبل أن أنجب طفلي، شعرت أني بحاجة لهذا الضغط لملء جدول أعمالي..فإن لم أكن أعمل، أشعر حينها أنني أضيع الوقت" ، وأوضحت "الآن أعلم أنه يتعين علي الحصول على فترات راحة خلال السنة، وأن هنالك أوقات لا أكون فيها متاحة للعمل لأن ما يهمني أن أكون في المنزل برفقة طفلي ".

وأكَّدت أنها تمضي وقتًا أقل في التسوق، مقارنة في الطبخ، والقراءة، والكتابة، والتواصل مع الآخرين.

وعلى الرغم من تفانيها في دورها كأم، الذي يعتبر من أهم الأدوار بالنسبة لها، إلّا أن "هاثاواي" لم تتوصل بعد إلى جميع الإجابات بشأن الحياة، تقول ممازحةً: "إن العثور على نفسك يستغرق وقتًا طويلاً ، وأنا لا أزال في خضم هذه العملية..الأمر ليس لو كنت جالسًا بوضعية زهرة اللوتس على استعداد لتقديم المشورة. بعض الأيام تشعر بأنك سقطت من الهاوية مرة أخرى، لكن عليك أن تعامل نفسك بلطف."

وفي وقت سابق، اعترفت "هاثاوي" بأن لديها خطة بديلة حتى يكبر ابنها، إذ ستقضي الوقت معه وحين يبلغ سن الـ18 ستعود إلى التمثيل، لأنها تريد قضاء وقتها الثمين معه، كما لفتت إلى أنها حاولت التوفيق بين عملها وتربية ابنها، لكنها لم تنجح في ذلك، وأوضحت أنها تريد تربية طفلها ليصبح إنسانًا جيدًا، سعيد، يحظى بتربية لائقة ومناسبة.