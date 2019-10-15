آن هاثواي تقيم حفل "بيبي شاور" لطفلها الثاني بحضور هذه النجمة!

أعلنت النجمة "آن هاثواي" حملها الثاني عبر حسابها الخاص على إنستغرام في 24 يوليو الماضي من زوجها آدم شولمان، حيث لديها ابن عمره ثلاث سنوات يدعى جوناثان.

ونشرت آن وقتها صورةً لها بالأبيض والأسود وهي تضع يدها على ظهرها، وعلّقت: "لكل من يعاني من العقم أتمنى أن يصبح الخط مستقيم للجميع.. كل الحب لكم".

وأقامت آن خلال عطلة نهاية الأسبوع حفلة "بيبي شاور" في منزلها الكائن في نيويورك، وانضم إليها العديد من الضيوف منهم صديقتها الممثلة جيسيكا شاستين التي قامت بدور البطولة بجانب آن في فيلم الخيال العلمي 2014 Interstellar إلى جانب ماثيو ماكونهي.

وخلال وقت سابق شوهدت آن في شوارع نيويورك وهي ترتدي بلوزة بيضاء من الصوف المحبوك من مجموعة Hatch jumper بقيمة 259.35 جنيه أسترليني مع بنطال جينز، ونسّقت معه حقيبة يد سوداء وحذاء رياضي أبيض.

وفي مقابلة لها مع Live With Kelly and Ryan قالت آن إنها تعرف بالفعل جنس الجنين ولكنها لن تكشف عن ذلك الآن.

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