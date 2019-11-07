آن هاثواي تستمتع بحملها في نزهة نهارية.. وتتبادل القبلات مع زوجها في الشارع!

كشفت النجمة "آن هاثاواي" عن حملها بطفلها الثاني خلال وقت سابق وأخبرت متابعينها ذلك بصورة وهي تضع يدها على ظهرها وتعلّق: "إنه ليس فيلم".

ويبدو واضحاً أن هاثاواي تستمتع بحملها حيث شوهدت وهي تقضي وقتاً ممتعاً في كونيتيكت مع زوجها آدم شولمان وهما يسيران في الخارج.

والتقطت كاميرات الباباراتزي آن وهي تتناول الآيس كريم بينما كانت ترتدي معطف باللون الزيتي مع بنطال جينز وبلوزة سوداء مطابقة للحذاء الذي انتعلته، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة ووضعت نظارات شمسية.

وانضم زوجها إليها في هذه النزهة النهارية حيث رُصدا وهما يقبلان بعضهما البعض خارج السوبر ماركت بينما كان آدم يرتدي معطف بيج من الصوف.

واعترفت آن خلال وقت سابق بأنها تستمتع بالأشخاص الذين يحثونها على اختيار اسم لمولودها الثاني الذي سيولد، كما أنها تعرف جنس الطفل لكنها لن تفصح عنه أبداً.

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