أبرز إطلالات ميغان ماركل في إفريقيا.. وهذا ما ميّزها عن غيرها!

كشفت خبيرة الأزياء "روشيل وايت" عن اختيارات دوقة ساسكس ميغان ماركل لأزيائها خلال جولتها الإفريقية حيث التزمت باختيار فساتين تتميز بأربعة شروط معينة.

وخلال حديثها لمجلة FEMAIL صرّحت الخبيرة: "اختارت ميغان بطريقة ذكية فساتينها التي امتازت بقصة متميزة وتناسب خياطتها مع شكل جسدها، فاعتمدت في اختيارها على فستان القميص لإظهار شكل جسدها كساعة رملية، والطول المتوسط لإخفاء أي اهتمام غير مرغوب فيه، وياقة على شكل حرف V، بالإضافة إلى خلوه من الأكمام أو متوّسطة الطول لإضفاء لمسة أنثوية".

وفيما يلي أبرز إطلالات ميغان ماركل المتشابهة خلال جولتها الإفريقية:

1- إطلالتها في مؤسسة ليا ليجاسي لمقابلة رئيس الأساقفة.

ارتدت دوقة ساسكس فستاناً باللونين الأبيض والأزرق من مجموعة كلوب موناكو بقيمة 370 جنيه أسترليني حيث تميّز بقماشه الشيفون وطوله الذي يبلغ حد الركبة وأكمام قصيرة وبحسب مصممة الأزياء فإن هذا هو واحد من أطوال الأكمام الأنيقة على المرأة التي لا تعرض الكثير من يدها وهو ما ناسب زيارتها".

2- إطلالتها في أستوديو جوهانسبرج للفن

ارتدت ميغان فستان قميص باللون الأزرق الليلي من مجموعة Aritzia وبقيمة 148 دولار، وبطول ماكسي وتزيّن بفتحة أمامية وياقة على شكل V كما نسّقت معه حذاء مسطح باللون الأحمر والبالغ سعره 129 جنيه أسترليني من مجموعة Everlane.

3- إطلالتها في منظمة "mothers2mothers"الخيرية.

اختارت ميغان جمبسوت أسود أنيق بياقة مفتوحة وبدون أكمام، كما توسّطه حزام من نفس الجمبسوت، ونسّفت معه حذاء مطابق بكعب عال، ويبلغ سعره 100 جنيه أسترليني.

4-إطلالتها في متحف المقاطعة 6 في كيب تاون.

ظهرت ميغان وهي ترتدي فستان قميص باللون الأزرق والمزيّن بفتحات من أسفل وتوسّطه حزام من نفس الفستان من مجموعة Veronica Beard وبقيمة 525 جنيه أسترليني، كما نسّقت معه صندل من القش.

5-إطلالتها في مسجد أول الإسلامي:

اختارت ميغان إطلالة محتشمة في زيارتها للمسجد إذ ارتدت فستان باللون الأخضر الزيتوني طويل وفضفاض وتوسّطه حزام من نفس الفستان، كما وضعت على رأسه وشاح أبيض احتراماً للتراث الإسلامي.

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