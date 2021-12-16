أبرز الأحداث الفارقة داخل العائلة المالكة البريطانية في عام 2021

كانت هناك الكثير من الأحداث البارزة التي حصلت داخل العائلة المالكة خلال عام 2021 والتي أحدثت ضجة وجدلاً كبيراً بين المتابعين.

وإليك قائمة بأهم الأحداث البارزة التي حدثت في العائلة المالكة:

1- الأميرة يوجين ترحّب بطفلها الأول

رحّبت الأميرة يوجين بطفلها الأول في 9 فيبراير من هذا العام حيث اعلنت هذا الخبر من خلال مشاركتها صورة تضمنت يد الطفل الصغير ويدها ويد زوجها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وأصدر بيان ملكي أعلن فيه عن ولداة الطفل أوغست فيليب في مستشفى بورتلاند.

2- مقابلة دوقا ساسكس المثيرة للجدل مع أبورا وينفري

عقد الأمير هاري وميغان ماركل مقابلة مثيرة للجدل مع أوبرا وينفري والتي كشفا فيها عن المشاكل والتوترات بينهما وبين العائلة المالكة.

كما اتهما فيها العائلة المالكة بالعنصرية ضد اللون، كما كشفا العديد من الأسرار والمفاجئات في هذه المقابلة.، وأعلنا فيها عن حمل ميغان بطفلها الثاني.

3- وفاة الأمير فيليب

كان حدث وفاة الأمير فيليب هو الأبرز في العائلة المالكة حيث أعلن قصر باكنغهام عن وفاته في قلعة وندسور، حيث كانت وفاته علامة فارقة إذ جاء الأمير هاري في أول زيارة له للقصر الملكي بعد انفصاله عن العائلة المالكة لحضور الجنازة الملكية.

4- ولادة طفلة الامير هاري وميغان ماركل ليليبيت

أعلن دوقا ساسكس عن ولادة طفلتهما ليليبيت ديانا في مستشفى في كاليفورنيا وأطلقا عليها اسم ليليبيت ديانا تيمناً بالملكة اليزابيث ووالدته الراحلة الأميرة ديانا.

5- ولادة طفلة الأميرة بياتريس

رحّبت الأميرة بياتريس وزوجها إدوارد بطفلتهما الأولى في مستشفى تشيلسي وأعلن القصر الملكي عن ولادة الطفلة في بيان ملكي صادر عن القصر.

6- تدهّور صحة الملكة اليزابيث

أعلنت الملكة اليزابيث عن الغاء رحلتها إلى ايرلندا في اللحظات الأخيرة بسبب تدهّور وضعها الصحي حيث قضت ليلة كاملة في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

كما لغت الملكة حضورها للعديد من المناسبات الملكية بسبب وضعها الصحي غير المستقر.