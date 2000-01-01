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أثناء استعدادها للزواج.. ليندسي لوهان تعود للتمثيل مع نيتفلكس

منشور 02 آذار / مارس 2022 - 11:17
ليندسي لوهان
ليندسي لوهان

من المقرر أن تشارك الممثلة المقيمة في دبي، ليندسي لوهان، بعدة أفلام بالتعاون مع منصة "نيتفلكس" العالمية، حسبما كشفته النجمة الأمريكية عبر حسابها على "إنستغرام" .

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لم يتم الإعلان عن تفاصيل الأعمال، لكن صرَّحت رئيسة الإنتاج المستقل في Netflix، كريستينا روجرز: "نحن سعداء جدًا بتعاوننا مع ليندسي حتى الآن، ويسعدنا مواصلة شراكتنا معها."

 

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تؤكد الصفقة الجديدة عودة لوهان الكاملة إلى التمثيل بعد سنوات من الانقطاع عن الساحة الفنية، كما تخطط لحفل زفافها من خطيبها الممول المقيم في دبي، بدر شماس.

بالإضافة إلى الأعمال الجديدة، وقَّعت لوهان عقدًا مع "نيتفلكس" لأداء دور البطولة في فيلم "Falling for Christmas" الذي من المقرر طرحه في وقت لاحق من هذا العام.


 

كلمات دالة:ليندسي لوهاننجومفن

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