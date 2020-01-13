أجمل إطلالات النجمات في حفل اختيار النقاد.. المصممون اللبنانيون يكتسحون! (صور)

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critic's Choice Awards ليلة أمس الأحد في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

ولهذه المناسبة المهمة، لا بد للنجمات اختيار أجمل الإطلالات التي تبرز جمالهن الساحر وأناقتهن المعهودة فشهدت السجادة الحمراء منافسةً واضحةً بين الفنانات في اختيار أجمل الأزياء وأكثرها تماشيًا مع الموضة من أكبر دور الأزياء وأشهر المصممين العالميين.

وهنا نستعرض أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة:

1. آن هاثاوي

اعتمدت الممثلة الأمريكية الحسناء إطلالة تتسم بالجرأة والإثارة مُرتدية فستان ذهبي برَّاق من توقيع دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي"، جاءت قصَّته على شكل حورية بحر مُبرزةً تكوُّر بطنها بعد إنجاب طفلها الثاني وجسدها الممشوق، في حين صممت أكمامه بطريقة فضفاضة أشبه ما يكون بجناحي فراشة، وما زاده إثارة فتحة الصدر العريضة كاشفةً بعض مفاتنها.

وأكملت "هاثاوي" إطلالتها السبعينية بتسريحة شعر كثيفة صُفِفَت إلى الوراء، واعتمدت مكياج بسيط مع قليل من كحل العينين، في حين تزيَّنت بأقراط مُرصَّعة بالألماس غير مُتطابقة من Messika ، وحملت كلاتش سوداء على شكل علبة كريستالية من تصميم "غوديث ليبير"، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ من "ألكساندر بيرمان".









2. جينيفر لوبيز

اختارت المغنية الأمريكية العالمية التألق على السجادة الحمراء بفستان من قماش الساتان باللون الكريمي من توقيع مصمم الأزياء "جورج حبيقة" يعود إلى مجموعة أزيائه خريف 2018، جاء بقصة حورية البحر مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوف، وما زاده أناقة أحجار الكريستال البراقة ناحية العنق والخصر، بالإضافة إلى فتحة الظهر الطويلة.

وأكملت "لوبيز" إطلالتها بحمل كلاتش فضي مُرصَّع بالكريستال البرَّاق، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ من تالعلامة التجارية "Casadei Blade" واعتمدت مكياج برونزي وظلال عيون دخاني وتسريحة شعر مُنسدلة إلى الخلف.

3. نيكول كيدمان

لجَّأت النجمة الأسترالية لمنسقة أزيائها "جوليا فون بويهم" من أجل مساعدتها على اختيار إطلالة أنيقة للحفل، حيث أبهرت الجميع بفستانها الأسود الكلاسيكي من توقيع "آرماني بريف" العائد إلى مجموعة أزيائه لعام 2005.

ارتدت "كيدمان" فستان سترابلس أسود جاء الجزء العلوي منه من قماش المخمل الأسود، في حين تنورته المنفوشة صُممت على شكل طبقات من الشيفون مع وشحات باللون الأرجواني والأبيض.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتريحة شعر نسدلة على جانب كتفها، في حين اعتمدت مكياح من درجات البرونزي والبني مُبرزةً ملامح وجهها الفاتن.

4. ماندي مور

خطفت النجمة العالمية الحسناء الأنظار بإطلالتها العصرية من توقيع مصمم الازياء اللبناني "إيلي صعب"، فارتددت جامبسوت أسود سترابلس مُزيَّن ناحية الخصر بقطع معدنية دائرية، بينما أسدلت على كتفيها كاب أسود طويل عقد حول عنقها.

وأكملت "مور" إطلالتها بتسريحة شعر منخفضة، ومكياج من درجات البرونزي، في حين تزيَّنت بمجوهرات من توقيع "آنيتا كو".

5. لوبيتا نيونغو

خطفت النجمة الحسناء الأنظار بإطلالتها بلون الشوكولاتة، فارتدت فستان بسيط من توقيع مصمم الأزياء العالمي "مايكل كورس"، صُنع الجزء العلوي منه من قماش الجلد، بينما تنورته فصممت من قماش حريري اسندل باتسيابية على جسدها.

واكملت "لوبيتا" إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة ضخمة، في حين اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع وظلال عيون برونزي، وتزيَّنت بمجموعة أكسسوارات ذهبية.

6. تشارليز ثيرون

أبرزت الممثلة الإفريقية جانبها الشبابي والعصري مُرتدية فستان طويل مخطط باللون الأسود والفضي البرَّاق من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي ذي الأصول التونسية "هادي سليمان"، جاء بفتحة جانبية طويلة كاشفةً ساقها وفتحة عريضة ناحية الصدر.

وأكملت الحسناء الإطلالة بلمسة من الكلاسيكية مُرتدية بليزر أسود، وتزيَّنت بعقد ألماسي طويل وإسوارة عريضة مُرصَّعة بالألماس.

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