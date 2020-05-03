أخبار سيئة لمعجبين بريتني سبيرز بعد اعترافها بإشعال النيران في منزلها بالخطأ!

شاركت النجمة "بريتني سبيرز" مقاطع فيديوهات عبر حسابها الخاص على "انستغرام" كشفت فيها عن حادثة مأساوية غير مقصودة وقعت في منزلها حيث أشعلت النيران في صالتها الرياضية.

وبالرغم من ان التحقيقات التي صدرت مؤخراً كشفت أن إحراق صالة الألعاب الرياضية في منزلها كان عن طريق الخطأ، إلا أنه تم تمديد فترة المحافظة عليها حتى أواخر شهر أغسطس على الأقل بعد أن قرر القاضي تأجيل جلسة الاستماع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي أخبار تمديد فترة المحافظة هذه بعد أن أعربت عائلة بريتني عن قلقها بشأن اعتراف النجمة في الأسبوع الماضي بأنها أحرقت الصالة الرياضية عن طريق الخطأ.

وفي تفاصيل ما حدث أن بريتني كانت قد تركت شمعة مضاءة دون مراقبة مما أدى إلى وقوعها وأشعلت ناراً دمرت المكان بأكمله ولم يصاب أحد بالحادث، وعائلتها قلقت لأنهم يعرفون بأن بريتني يمكن أن يتشتت انتباهها وتنسى كثيراً.

وكانت المغنية البالغة من العمر 38 عاماً تحت سيطرة والدها منذ عام 2008 حيث عُيّن جيمي سبيرز مسؤولاً عن شؤونها إلا أن جيمي تخلّى عن المؤولية في العام الماضي لمدير الرعاية جودي مونتغمري الذي تم تكليفه ببريتني.

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