بالفيديو: بريتني سبيرز تشعل النيران في منزلها.. "مجرد حادثة"!

كشفت النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" عن حادثة مأساوية غير مقصودة وقعت في منزلها، حيث أشعلت النيران في صالتها الرياضية.

شاركت "بريتني سبيرز" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة فيديوهات وثَّقتهم في صالتها الرياضية، وقالت: "مرحبًا يا رفاق، أنا متواجدة في صالتي الرياضية الآن، لم أتواجد هنا منذ ستة أشهر؛ لأني أضرمت فيها النيران مع الأسف."

وأكملت حديثها موضِّحة: "كان لدي شمعتين وشيء أدى إلى آخر.. وأحرقته".



ووصفت "سبيرز" تفاصيل ما حدث، وأكدت أن الموقف بأكمله كان حادثًا مروعًا، وكتبت: "لقد كانت حادثة ... ولكن نعم ... أحرقته كاملًا.. مشيت أمام باب صالة الألعاب الرياضية واللهب هبَّ فجأة..وبفضل الله، انطلقت صافرات الإنذار بعد ذلك ولم يصب أحد بأذى".

ولم تظهر صالة "سبيرز" الرياضية علامات لوقوع حريق هائل، لكن المطربة أوضحت أنه لم يتبق لها سوى آلتين من المعدات الرياضية، بعد أن اشتعل نارَا، وقالت: "لسوء الحظ، لم يتبق سوى آلتين من المعدات وصالة ألعاب رياضية ذات مرآة من جانب واحد! لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير؛ لذلك أنا ممتن.. أحب ممارسة التمارين بشكل أفضل في الخارج على أي حال".



ويجدر الإشارة إلى أن "سبيرز" كنت تمارس تمارينها الريضية في الساحة الخارجية لمنزلها، واعتُقِدَ أنها تستمتع بالهواء الطلق فحسب.

ومن غير الواضح مدى حجم الخطر الذي أحدثه اللهب، أو إذا ما استدعي قسم الإطفاء، لكن الوضع بدا بالغ الخطورة.