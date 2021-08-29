أديل تتألق بفستان مفتوح الصدر برفقة حبيبها.. وتمشي حافية القدمين

أثبتت المغنية البريطانية أديل وحبيبها الجديد أنهما من الشخصيات الاجتماعية، فهما ينزهان أيَّ فرصة للاختلاط بأصدقائهم المشاهير.

ورصدت عدسات الباباراتزي أديل وحبيبها ريتش بول يتوجهان لحضور حفل عيد ميلاد زوجة لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، سافانا جيمس، مساء يوم الجمعة الماضي في مدينة ويست هوليوود.

وبدت أديل، البالغة من العمر 33 عامًا، والوكيل الرياضي الذي يكبرها بـ6 سنوات غاية في الجمال والأناقة، حيث ارتدت فستانًا طويلة بعقدة مشدودة عند الخصر وفتحة صدر منخفضة مُبرزةً مفاتنها، بينما أسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانبي كتفها.











من جهة أخرى، ارتدى بول قميص أسود داكن مفتوح الأزرار العلوية، ونسَّقه ببنطال أسود أنيق، وتزيَّن بقلادة ذهبية.

وشوهدت أديل في نهاية الحفل بأقدام حافية مُمسكة حذائها ذي الكعب العالي بين يديها.

وفي وقت سابق، شوهدت "أديل" برفقة حبيبها في موعد غرامي بمطعم Cipriani الشهير في مدينة نيويورك، وفي الصور التي حصلت عليها صحيفة The sun يمكن رؤيته وهو يضع يده على ظهرها.

ولم يكن هذا الظهور الأول لـ"أديل" و"ريتش" ً، فقد شوهدا وهما يجلسان بجانب بعضهما البعض في مباراة الخامسة من نهائي الدوري الأمريكي في فينيكس.

وصرّح مصدر قريب: "غالبًا ما يتم رؤيتهما مع آخرين لكن حركاتهما تدل على أنهما ثنائي رومانسي"، أما المعلّق الرياضي فقد قال خلال البث الصوتي: "ريتش بول يحضر حبيبته إلى المباراة وهي أديل".