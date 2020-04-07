أديل تدفع 170 مليون دولار لتنهي طلاقها.. والتفاصيل طي الكتمان!

بعد ما يقرب العام على إعلان انفصالهما، فإن المغنية البريطانية الشهيرة "أديل" وزوجها "سيمون كونيكي" في المراحل الأخيرة من طلاقهما والاجراءات النهاية لتقسيم ثروتهما الضخمة.
وعلى عكس العديد من حالات الطلاق الشهيرة الأخرى، سيحتفظ بتفاصيل القضية بعيدًا عن وسائل الإعلام والصحافة بعد مواقفة المحكمة على طلب "أديل" في جعل الأمور سرية.
ووفقًا لصحيفة The Sun، ستشارك "أديل" و"سيمون" حضانة ابنهما "أنجيلو"، البالغ من العمر 7 سنوات، وسيواصلان حل مشاكلهما بكامل السرية من أجل خصوصية ابنهما، وهذا يعني أن المعجبين لن يكتشفوا على الأرجح ما سيحدث للمبلغ الضخم المشمول في الطلاق والذي يبلغ 171 مليون دولار، و تفاصيل حول المبيعات، أو المعلومات التجارية السرية الأخرى.
This is 31...thank fucking god 💀 30 tried me so hard but I’m owning it and trying my hardest to lean in to it all. No matter how long we’re here for life is constant and complicated at times. I’ve changed drastically in the last couple years and I’m still changing and that’s okay. 31 is going to be a big ol’ year and I’m going to spend it all on myself. For the first time in a decade I’m ready to feel the world around me and look up for once. Be kind to yourself people we’re only human, go slow, put your phone down and laugh out loud at every opportunity. Learning to REALLY truly love yourself is it, and I’ve only just realized that that is more than enough. I’ll learn to love you lot eventually 😂 Bunch of fucking savages, 30 will be a drum n bass record to spite you. Chin up eh ❤️
من جهة أخرى، أفادت تقارير أن محكمة في لوس أنجلوس قضت بدفع "أديل" مبلغًا لا يقل عن 171 مليون دولار لطليقها، كما قدمت له منزلاً على مقربة من قصرها الذي يبلغ ثمنه 6.9 مليون جنيه استرليني ويقع في بيفرلي هيلز.
ويجدر الإشارة أنه منذ انفصالهما، التزم الثنائي بخصوصيتهما وجعلا الأمور تبدو وديّة أمام الصحافة.
وفي العام الماضي، زعمت مصادر أن طلاقهما جاء بعد سنوات وسنوات من التباعد بسبب تزايد الطلب على "أديل"، وبحسب ما ورد كان "سيمون" راضيًا عن شهرتها في البداية، لكن أصبح من الصعب عليهم رؤية بعضهما البعض والتواصل كما اعتادوا عليها.
بالطبع ، لم يؤكد أي منهما التقارير أو ينكراها، إلَّا أن "أديل" تبدو في حالة معنوية مرتفعة وغاية في السعادة، كما تحضر لإطلاق ألبوم جديد في الوقت المناسب.
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