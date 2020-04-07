أديل تدفع 170 مليون دولار لتنهي طلاقها.. والتفاصيل طي الكتمان!

بعد ما يقرب العام على إعلان انفصالهما، فإن المغنية البريطانية الشهيرة "أديل" وزوجها "سيمون كونيكي" في المراحل الأخيرة من طلاقهما والاجراءات النهاية لتقسيم ثروتهما الضخمة.

وعلى عكس العديد من حالات الطلاق الشهيرة الأخرى، سيحتفظ بتفاصيل القضية بعيدًا عن وسائل الإعلام والصحافة بعد مواقفة المحكمة على طلب "أديل" في جعل الأمور سرية.

ووفقًا لصحيفة The Sun، ستشارك "أديل" و"سيمون" حضانة ابنهما "أنجيلو"، البالغ من العمر 7 سنوات، وسيواصلان حل مشاكلهما بكامل السرية من أجل خصوصية ابنهما، وهذا يعني أن المعجبين لن يكتشفوا على الأرجح ما سيحدث للمبلغ الضخم المشمول في الطلاق والذي يبلغ 171 مليون دولار، و تفاصيل حول المبيعات، أو المعلومات التجارية السرية الأخرى.



من جهة أخرى، أفادت تقارير أن محكمة في لوس أنجلوس قضت بدفع "أديل" مبلغًا لا يقل عن 171 مليون دولار لطليقها، كما قدمت له منزلاً على مقربة من قصرها الذي يبلغ ثمنه 6.9 مليون جنيه استرليني ويقع في بيفرلي هيلز.

ويجدر الإشارة أنه منذ انفصالهما، التزم الثنائي بخصوصيتهما وجعلا الأمور تبدو وديّة أمام الصحافة.

وفي العام الماضي، زعمت مصادر أن طلاقهما جاء بعد سنوات وسنوات من التباعد بسبب تزايد الطلب على "أديل"، وبحسب ما ورد كان "سيمون" راضيًا عن شهرتها في البداية، لكن أصبح من الصعب عليهم رؤية بعضهما البعض والتواصل كما اعتادوا عليها.

بالطبع ، لم يؤكد أي منهما التقارير أو ينكراها، إلَّا أن "أديل" تبدو في حالة معنوية مرتفعة وغاية في السعادة، كما تحضر لإطلاق ألبوم جديد في الوقت المناسب.

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