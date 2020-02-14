أديل تصرخ على الهاتف.. وتنفعل غضبًا على أحد المصورين!

من الواضح أن النجمة البريطانية "أديل" لم تحظ بيوم ممتع في عيد الحب، بل على العكس تمامًا بعدما رصدت في حالة غضب هستيرية أثناء وصولها إلى المملكة المتحدة بعد استمتاعها في الحفل الذي أقامه الزوجان "جي زي" و"بيونسيه" ما بعد حفل الأوسكار.

رصدت عدسات الباباراتزي "أديل" مُنفعلة وغاضبة أثناء حديثها على الهاتف عقب ترجلها من السيارة متوجِّهة إلى مطار هيثرو ظهر يوم الخميس الماضي، وشوهدت تلوِّح بيديها وملامح الاستياء بادية على وجهها.









وظهرت "أديل" مُرتديةً بدلة رياضية سوداء من العلامة التجارية "نايك" ومعطف طول أسود، في حين انتعلت حذاء رياضي أسود وحملت حقيبة يد سوداء، وسرَّحت شعرها على شكل جذيلة جانبية.

وفي إحدى اللقطات، تظهر "أديل" تصرخ على المصورين الذي كانوا يلاحقونها.

ولم يعرف بعد الشخص أو الموضوع الذي اشعل غذب النجمة.