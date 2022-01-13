أديل تعود لتصدّر الأنترنت من جديد.. وهذه المرة بفيديو كليب

عادت النجمة "أديل" لتصدّر مواقع الانترنت وتحقيق الأرقام القياسية من جديد وذلك عقب طرحها البومها الجديد 30 قبل ما يقارب الـ شهر والذي حقق ارقام ضخمة في وقت قياسي.

أديل تعود لتصدّر الانترنت من جديد

أصدرت النجمة العالمية فيديو كليب جديد لأغنيتها التي حملت اسم Oh My God والذي حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا في الساعات الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتم تصوير الفيديو كليب باللونين الأسود والأبيض واحتوى على الكثير من البالونات بالإضافة إلى التفاح والكراسي وهو من اخراج سام براون الذي أخرج فيديو Rolling in the Deep" للفنانة العالمية سابقًا

وأرسلت أديل رسالة وجهت فيها شكرها إلى المخرج وكل من قام بالعمل على الفيديو كليب فقالت: "لقد صوّرنا فيديو كليب Easy On Me وكان هناك الكثير من الأشياء التي حدثت معنا، ولكن الاهتمام بالتفاصيل كان مضحكًا".

وتابعت أديل: "لقد كان تصوير الفيديو ممتعاً بالرغم من ان هناك كان ثعبان ضخم ولذلك هربت من هناك بسرعة وشكراً لويس فيتون وكوينز هاوس وفيفيان ويستوود على الملابس".

وفي لحظة إصدار الفيديو كليب تصدّرت أديل مواقع التواصل الاجتماعي حيث حققت أرقام قياسية في نسبة المشاهدات التي تجاوزت 3 مليون مشاهدة في وقت قصير