أديل تغني بحفل زفاف صديقتها.. وتكشف عن مفاجأة قريبة!

حضرت النجمة "أديل" حفل زفاف صديقتها المقرّبة لورا دوكريل في لندن من مساء يوم السبت الماضي، فهذه صديقتها نشأت معها كما ان أغنيتها My Same مكتوبة لها.

واستمتعت أديل في حفل الزفاف حيث قدّمت عرضاً غنائياً هناك على خشبة المسرح خلال الليل حيث غنت Rolling in the Deep، Spice Up Your Life وانضمت إليها فلورنس ويلتش في وقت لاحق.

وظهرت أديل في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على انستغرام وهي ترتدي تنورة بكسرات عريضة ومزيّنة بالورود الكبيرة باللون الأخضر والأبيض كما نسّقت معها بلوزة بيضاء بياقة عالية وأكمام متوسطة.

وخلال الحفل أبلغت أديل الحضور بأن ألبومها التالي يتوّقع صدوره في شهر سبتمبر المقبل حيث أنها تتحضر له من الآن.

ويأتي صدور ألبومها الجديد وسط التحوّل الكبير الذي حدث على جسدها إذ فقدت ما يقارب 100 رطل خلال وقت قصير ووصفت تجربتها بأنها إيجابية ومجنونة.

