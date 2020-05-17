أديل تقدّم نصيحة "سريّة" للأمير هاري وميغان لاستقرارهما في بيفرلي هيلز.. وتوصية خاصة لآرتشي!

استقرّ الثنائي الملكي السابق الأمير هاري وميغان ماركل في بيفرلي هيلز المنطقة التي يستقر بها العديد من مشاهير هوليوود.

ويبدو واضحاً أن علاقة المغنية أديل قد تعمّقت منذ انتقالهما إلى هناك حيث أنها تعيش على بُعد خمس دقائق فقط من منزل الزوجين الجديد.

وقدّمت المغنية البالغة من العمر 32 عاماً نصائح حول استقرار الزوجين في بيفرلي هيلز فقد أوصت بمدرسة لابنهما آرتشي كما أخبرتهما بالأماكن السريّة التي يمكن للثنائي قضاء الوقت معاً دون التعرّف عليهما من قبل المصوّرين.

وكشف مصدر قريب منهما أن أديل أوصت بالمدرسة الخاصة بابنها أنجيلو وذلك لتسجيل آرتشي فيها كما عددت بعض الأماكن السرية لأخذ آرتشي غليها دون أن يكون هناك ضغط من المعجبين أو المصوّرين.

وأضاف المصدر: "إن ميغان ماركل معجبة بكيفية تمّكن أديل من الابتعاد عن الأضواء وعيش حياتها الخاصة بسريّة تامة بالرغم من انها نجمة كبيرة ومشهورة".

وأصبحت أديل صديقةً للأمير هاري وميغان أثناء زيارته لمطبخ مجتمعي ضحايا برج Grenfell في ديسمبر 2018 وبينما تعيش أديل في قصر بتكلفة 7.7 مليون جنيه أسترليني يستأجر هاري وميغان منزل من ثمانية غرف نوم بقيمة 14.5 مليون جنيه.

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