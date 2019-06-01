أديل تقيم حفلًا في جدة ورواد مواقع التواصل متحمسون!

لم تسمح النجمة البريطانية "أديل" من أن يوقفها طلاقها من إكمال مسيرتها الفنية، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا موقع "تويتر" أخبار تُفيد أن "أديل" ستقدم عرضًا غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية وتحديدًا في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

Can’t believe this!!! 😱😱



ADELE will be performing in #Jeddah_season next month 😩❤️❤️❤️



الفنانة العالمية " اديل " سوف تحيي حفلا غنائيا استثنائيا في #موسم_جدة الشهر القادم 😭😩 ❤️

#اديل_في_السعودية pic.twitter.com/ZEEJa6bZeh — SAUDI VIBES™ 🌴🇸🇦 (@ItentertainSa) May 31, 2019

ويُقال أن حفل "أديل" الضخم سيكون ضمن حفلات عالمية يُخطط لها في موسم الصيف، أو كما أطلق عليه "موسم جدة"، كما سيًقدم النجم الأمريكي "كريس براون" عرضًا هو الآخر، فضلًا عن نجوم عرب من بينهم "وائل كفوري"، و"شيرين عبد الوهاب"، و"وائل كفوري"، ومجموعة من نجوم الخليج.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن سعادتهم وحماستهم، ودشَّنوا هاشتاغ "اديل في السعودية"، فغرَّد أحد المستخدمين: "من جددد، يا رب يجيبونها الرياض"، وعلَّق آخر "هذي الي تستاهل الواحد يحضر عشانها".