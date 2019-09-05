أديل سعيدة بعد انفصالها عن زوجها.. وأغنية جديدة على الطريق!

أعلنت النجمة البريطانية "أديل" خبر انفصالها عن زوجها السابق "سيمون كونيكس" في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين ابتعدت عن الأضواء وتكتمت على مشاعرها، ما دفع العديدين للتساؤل حول حالتها العاطفية، وإذا ما كانت تشعر بحالة أفضل.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، تغلَّبت "أديل" (31 عامًا)على ألم الانفصال نهائيًا، كما أنها مُفعمة بالنشاط والحيوية بشكل لا يصدق، وأوضحت مصادر مُقربة أنها تركز حاليًا على عائلتها وطفلها "أنجيلو"، بالإضافة إلى عملها على إطلاق أغنية جديدة.

على صعيد آخر، ينتظر محبو النجمة أي شيء يكشف بإمكانه الكشف عما يدور في عقلها وقلبها خلال الفترة الصعبة التي مرَّت بها، يقول: "أديل جاهزة نفسيًا وعقليًا لترويج أغنيتها الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.. وأشارت أن العام الماضي كان صعبًا عليها، وأوضحت سابقًا أن خلق أغنية بمثابة علاج نفسي.. باستطاعتك القول أنها جاهزة لمشاركة ذلك مع معجبيها".

وفي وقت سابق، أعلنت مجلّة NME أنه سيتم إصدار الألبوم الرابع للنجمة في ديسمبر 2019، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن أديل معروفة بألبوماتها الناجحة، وهي واحدة من أفضل المغنيين مبيعاً، كما فازت بسلسلة من الجوائز، منها جائزة Grammy عام 2009، بالإضافة إلى جائزة الأوسكار عام 2013 لأفضل أغنية أصلية Skyfall.