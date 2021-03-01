أرملة تشادويك بوسمان تبكي بعد فوزه بجائزة غولدن غلوب.. "كان ليقول شيئًا ملهمًا"

حصد النجم الراحل تشادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب يوم أمس الأحد، وذلك بعد ستة أشهر من وفاته عن عمر يناهز 43 عامًا، الامر الذي صدم المعجبين حول العالم.

حصل تشادويك بوسمان ، الذي اشتهر بفيلم البطل الخارق "Black Panther"، على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره كلاعب بوق طموح في الفيلم الدرامي الذي تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي "Ma Rainey’s Black Bottom".

واستلمت أرملة النجم سيمون ليدوارد بوسمان الجائزة بالنيابة عن زوجها الراحل وألقت خطابًا مؤثرًا محمولًا بالدموع، جاء فيه: "كان ليقول شيئًا جميلًا وملهماً، شيئًا من شأنه أن يضخم ذلك الصوت الخفيف داخلنا جميعًا والذي يخبرك أنه بإمكانك فهل هذا، وبإمكانك موصلة الطريق ... لكن ليس لدي كلماته ".

كان فيلم "Ma Rainey" آخر أفلام بوسمان، وحصوله على جائزة غولدن غلوب تعتبر أكبر جائزة له في مسيرته في السينما والتلفزيون.

ويذكر أن بوسمان حصل أيضًا على جوائز عديدة بعد وفاته عن دور في فيلم "Ma Rainey"، لكنه لم يرشح لجائزة الأوسكار أو جائزة غولدن غلوب عندما كان على قيد الحياة.

توفي بوسمان في أغسطس 2020، بعد أن أبقى معركته مع سرطان القولونرًا لأربع سنوات.

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