أريانا غراندي تتخلى عن شعرها الطويل وتفاجئ متابعيها بقصّة جديدة

بجانب موهبتها الكبيرة وصوتها المميز، تشتهر النجمة الأميركية الإيطالية "أريانا غراندي" بتسريحة ذيل الفرس الطويلة، وتعد تسريحتها المعهودة التي نادراً ما اعتمدت غيرها.

إلا أنه بالنسبة لأريانا حالياً، يبدو أن الوقت قد حان لبعض التغيير، إذ فاجأت النجمة الشابة متابعيها مؤخراً على إنستغرام بنيولوك مختلف وظهرت بقصّة جديدة كلياً.

فوفقا لمجلة "غراتسيا"، تخلت أريانا عن تسريحتها المعهودة ذات الخصلات الطويلة للغاية واختارت قصّة البوب وأضافت لتسريحتها الجديدة قبعة باللون البرتقالي، ولقيت إطلالتها الجديدة اعجاباً من متابعيها، وقالت إحدى المعجبات: "الشعر القصير رائع جداً عليكِ".

تأتي إطلالة أريانا الجديدة بعد حوالي شهراً ونصف من زواجها من "دالتون غوميز"، ويبدو أن لدالتون علاقة بإطلالة أريانا الجديدة، إذ سبق وكشفت خلال لقاء إذاعي في أواخر العام الماضي، إن خطيبها آنذاك يحب شعرها الطبيعي.

وقالت أريانا حينها: "شعري الحقيقي مجعد وضخم..قلة من الأشخاص يتمكنون من رؤيته، وهو أمر لطيف، إذ يذكرني بطفولتي ويذكرني بذاتي ويجعلني أشعر على سجيتي، ولكن هكذا هو الحال، فأنا اعتمد ذيل الفرس طوال الوقت وخصلاتي المجعدة لا أظهرها كثيراً".

يجدر بالذكر أن تسريحة ذيل الفرس المعهودة لأريانا لم تكن مجرد خياراً كتصفيفة جديدة أو لمواكبة الموضة، بل كان الهدف الرئيسي هو تغطية خصلاتها التي تضررت بعد سنوات من صبغها باللون الأحمر لصالح تأدية شخصية "كات فالنتاين" في مسلسلها الشهير "فيكتوريوس".

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