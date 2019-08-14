أريانا غراندي تطلق مجموعتها الخاصة للعطور (بالصور)

يبدو أن حياة أريانا غراندي تشهد انتعاشًا كبيرًا خلال هذه الفترة، فبعد أيام من إطلاقها أغنيتها الجديدة "بوي فريند"، كشفت النجمة الأمريكية ذات الأصول الإيطالية عن مفاجأة أخرى لمعجبيها.

بعد أحدث أعمالها الفنية، كشفت أريانا غراندي مؤخرًا أنها تستعد لإطلاق مجموعة جديدة للعطور.



وحسبما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت مغنية "ثانك يو نيكست" يوم الإثنين عن إطلاقها مجموعة عطور بالتعاون مع علامة "ألتا بيوتي".

وللإعلان عن المجموعة، اعتمدت أريانا جلسة تصوير جريئة ولافتة كان اللون الوردي هو بطلها الأساسي، من إطلالتها إلى الديكور.

ارتدت أريانا حمالة صدر وردية نسقتها مع تنورة جلدية قصيرة بنفس اللون كشفت عن رشاقة ساقيها، كما ارتدت حذاء لافتًا ذا كورتي ريش ضخمة.



وأكملت إطلالتها بتسريحتها المعهودة، والتي اعتمدتها بلون بني داكن، بالإضافة إلى مكياج جذاب، في إطلالة كشفت عما يغطي جسمها من رسومات تاتو مختلفة.

وفي إحدى الصور، يمكن رؤية عطرها معروض على تلفاز صغير، وتميز العطر بلونه الوردي، وتصميمه على شكل قلب مكسور، والذي يبدو أنه إشارة على ما مرت به أريانا من انفصال عن ماك ميلر وبيتي ديفدسون.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت أريانا عن تاريخ إصدار العطر المقرر في 18 من شهر أغسطس الجاري بطريقة مبتكرة، حيث بدا وكأنه يتم بثه عبر التلفاز.



وحتى الآن لم يتم الكشف عن اسم العطر، وما إذا كان سيحمل اسم أريانا أم سيتخذ اسما مختلفا.

يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها أريانا مع علامة "ألتا بيوتي"، حيث سبق وأصدرت مجموعة عطور لنفس العلامة، والتي جاء شكل أحدها على هيئة سحابة.



ويأتي ذلك بعدما وجهت أريانا رسالة لمعجبيها على إنستغرام يوم الأحد، تشكرهم على دعمهم المستمر، وقالت: "أنا ممتنة لحبكم ودعمكم للغاية، شكرًا لكم جميعًا على الاستماع لي ودعمكم المستمر، لقد كان عامًا مميزًا بالنسبة لي. شكرًا لكم".

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