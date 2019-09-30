هل تجتمعان أديل وبيونسيه في عمل واحد.. ما حقيقة هذا الأمر؟

فجّر النجم "ريان تيدر" قنبلة يوم السبت الماضي، حيث كشف عن تعاون كبير بين النجمتين العالميتين أديل وبيونسيه في اغنية جديدة.

وخلال مقابلة له مع Z100's Maxwell، تم سؤال النجم عن أي أسرار حول ألبومه الجديد القادم تحت اسم Human، فكشف تيدر عن تعاون كبير بين بيونسيه وأديل فقال: "هناك أغنية واحدة تضم بيونسيه وأديل مع بيانو كريس مارتن منفردة".

ولم يكشف الكثير من التفاصيل حول الأغنية إلا أنه فقط أكد أن التعاون بين أسطورتا البوب بيونسيه وأديل، بينما يزعم بعض المعجبين بأن تيدر كان يمزح حول هذا التعاون.

وخلال وقت سابق كان تيدر قد أعلن أن الألبوم سيصدر في نوفمبر، إلا أنه تراجع عن التاريخ المحدد يوم السبت الماضي خلال المقابلة، حيث صرّح: "بعد مرور شهر تساءلت هل يمكننا بالفعل تسجيل ألبوم في نوفمبر؟"، وتابع قوله: "لقد قلت في نفسي لا لا يمكننا ذلك هذا أمر مستحيل".

وعلى الرغم من أنه لم يذكر متى سيتم إصدار الألبوم الجديد، إلا أنه أكد بأنه سيصدر فقال: "خلاصة القول هي أن لدينا ألبوماً يحتوي على أغاني وهذا هو الخبر السار".

وخارج إشاعات تيدر لم تؤكد بيونسيه ولا أديل حول هذا التعاون في الأغنية الجديدة وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر قبل صدور الألبوم أم معه، ومن المتوقع أن تصدر أديل ألبومها الجديد في ديسمبر لذلك من المتوقع أن تنتهي الأغنية قبل إصدار هذا الألبوم ايضاً.

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